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Замглавы МИД Рябков: Россия не должна уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не должна уведомлять США об испытаниях морского беспилотника «Посейдон».
Замглавы МИД Рябков: Россия не должна уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что по существующим верификационным механизмам Москва не должна уведомлять Вашингтон о таких испытаниях.

«Нет. Не должны», — заявил Рябков. Его слова приводит Интерфакс.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород» (носитель ядерных беспилотников «Посейдон») примут на вооружение российского флота в 2023 году.

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