Замглавы МИД Рябков: Россия не должна уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»
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Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что по существующим верификационным механизмам Москва не должна уведомлять Вашингтон о таких испытаниях.
«Нет. Не должны», — заявил Рябков. Его слова приводит Интерфакс.
Ранее главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород» (носитель ядерных беспилотников «Посейдон») примут на вооружение российского флота в 2023 году.