Замглавы МИД Рябков: Россия не должна уведомлять США об испытаниях беспилотника «Посейдон»

Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Россия не должна уведомлять США об испытаниях морского беспилотника «Посейдон».

Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что по существующим верификационным механизмам Москва не должна уведомлять Вашингтон о таких испытаниях.

«Нет. Не должны», — заявил Рябков. Его слова приводит Интерфакс.

Ранее главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов сообщил, что атомную подводную лодку (АПЛ) «Белгород» (носитель ядерных беспилотников «Посейдон») примут на вооружение российского флота в 2023 году.