Лавров: вопрос о включении Африканского союза в G20 будет решён в ближайшей перспективе
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Об этом Лавров сказал в ходе заседании Делового совета при МИД России.
«В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решён вопрос о включении Африканского союза в G20», — цитирует его РИА Новости.
Как подчеркнул министр, включение Африканского союза в состав G20 предоставит континенту возможность полноценно принимать участие в создании международной повестки.
В декабре замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона согласна с идеей присоединения Африканского союза к G20.