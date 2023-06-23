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Лавров: вопрос о включении Африканского союза в G20 будет решён в ближайшей перспективе

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Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что вопрос о включении Африканского союза в G20 при содействии России будет решён в ближайшей перспективе.
Лавров: вопрос о включении Африканского союза в G20 будет решён в ближайшей перспективе
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом Лавров сказал в ходе заседании Делового совета при МИД России.

«В ближайшей перспективе при нашем активном содействии будет решён вопрос о включении Африканского союза в G20», — цитирует его РИА Новости.

Как подчеркнул министр, включение Африканского союза в состав G20 предоставит континенту возможность полноценно принимать участие в создании международной повестки.

В декабре замглавы МИД России Михаил Богданов заявил, что российская сторона согласна с идеей присоединения Африканского союза к G20.

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