Патрушев: Запад повторяет путь Гитлера в попытке уничтожить Россию

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что Запад повторяет путь лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и его приспешников в попытке уничтожить Россию.

Об этом он сказал в ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии.

«Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР», — цитирует его ТАСС.

Ранее Патрушев заявил, что в конфликте на Украине в первую очередь заинтересованы страны Запада.

Также он отмечал, что Соединённые Штаты хотят ослабить Россию, но их конечная цель — Китай.