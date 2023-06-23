Патрушев: Запад повторяет путь Гитлера в попытке уничтожить Россию
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Об этом он сказал в ходе встречи с коллегами из стран Центральной Азии.
«Сегодня коллективный Запад, возродив нацистскую идеологию, повторяет путь Гитлера и его приспешников, пытаясь уничтожить и расчленить Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего СССР», — цитирует его ТАСС.
Ранее Патрушев заявил, что в конфликте на Украине в первую очередь заинтересованы страны Запада.
Также он отмечал, что Соединённые Штаты хотят ослабить Россию, но их конечная цель — Китай.