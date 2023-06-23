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Рябков: Россия продолжит углублять партнёрство с Индией, несмотря на происки США

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил о намерении России продолжить углублять партнёрство с Индией, несмотря на попытки США испортить отношения двух стран.
Рябков: Россия продолжит углублять партнёрство с Индией, несмотря на происки США
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Об этом дипломат сказал в беседе с ТАСС.

«Мы, несмотря ни на какие американские происки, продолжим углублять наше испытанное десятилетиями партнёрство с Индией», — подчеркнул собеседник агентства.

Рябков добавил, что партнёрство продолжится в том числе в сфере военно-технического сотрудничества, в области которого у Москвы и Нью-Дели есть ряд перспективных проектов.

Посол Индии в России Паван Капур в рамках ПМЭФ ранее заявлял, что Индия заинтересована в увеличении поставок своей продукции на российский рынок.

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