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Российский Совбез заявил о стремлении Запада ухудшить сотрудничество России и Казахстана

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Заместитель секретаря российского Совета безопасности Алексей Шевцов заявил о стремлении Запада ухудшить сотрудничество России и Казахстана.
Российский Совбез заявил о стремлении Запада ухудшить сотрудничество России и Казахстана
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, проходящих в Алма-Ате.

«На российско-казахстанские отношения стремятся оказать негативное влияние страны Запада. США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети», — цитирует его РИА Новости

Как отметил Шевцов, данные действия представляют собой прямое и бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства.

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