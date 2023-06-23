Российский Совбез заявил о стремлении Запада ухудшить сотрудничество России и Казахстана
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе российско-казахстанских консультаций по безопасности, проходящих в Алма-Ате.
«На российско-казахстанские отношения стремятся оказать негативное влияние страны Запада. США и их союзники пытаются подпитывать националистические настроения, распространяют клевету, манипулируют общественным мнением, в том числе через интернет и социальные сети», — цитирует его РИА Новости
Как отметил Шевцов, данные действия представляют собой прямое и бесцеремонное вмешательство во внутренние дела независимых государств.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл разговор с российским лидером Владимиром Путиным, в ходе которого стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития партнёрства.