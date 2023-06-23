Экс-сотрудник Белого дома предсказал крах цивилизации из-за решения США по Украине

Решение США о поставках истребителей F-16 на Украину приближает мир к ядерной войне и краху цивилизации, заявил бывший сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Он напомнил, что у F-16 есть модификации, позволяющие установить ядерные боеприпасы.

«Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России, привело к свержению правительств бывших советских республик и их использованию против Москвы... а также выразилось в различных провокационных действиях», — написал Робертс в своей статье.

Политик акцентировал внимание на том, что таким образом США нажили себе врага в лице не только России, но и Ирана и Китая.

«Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации», — подытожил он.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров напомнил, что F-16 — это военно-техническое «произведение», поэтому, если Россия увидит, что эти самолёты полетели над Украиной и создают угрозу, «конечно, будет тоже военно-технический ответ».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отказался комментировать возможность размещения ядерных зарядов на F-16 для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что ждёт поставок «мощного» количества истребителей F-16 от некоторых стран Европы.