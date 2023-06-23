В Венгрии предложили расширить зерновую сделку для Украины

Глава Минсельхоза Венгрии Иштван Надь по итогам переговоров в Варшаве предложил расширить зерновую сделку для Украины, увеличив количество используемых морских транспортных маршрутов.

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус поддержал инициативу Будапешта, в связи с чем Надь попросил коллегу предоставить ему мандат от имени двух стран на переговоры с Турцией по теме.

«Договорились организовать совместную встречу с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским с целью поиска совместных решений проблемы импорта зерна», — цитирует заявление ТАСС.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки украинского зерна на мировые рынки не решают проблему голода.

В Кремле сообщили, что предпосылок продления зерновой сделки нет.