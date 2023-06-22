Байден заявил, что его слова о Си Цзиньпине не мешают нормализации отношений США и КНР
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Как передаёт его слова ТАСС, Байден рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином когда-нибудь в будущем.
«Я не думаю, что это (высказывание о нём. — RT) имело какие-либо реальные последствия», — заявил он.
Ранее Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором.
В МИД Китая заявили, что высказывания американской стороны о председателе КНР Си Цзиньпине безответственны, нарушают дипломатический этикет и являются провокацией.