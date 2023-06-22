Cumhuriyet: сопернику Эрдогана на выборах президента Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы
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Об этом сообщает Cumhuriyet.
По словам адвоката Кылычдароглу Джеляля Челика, в отношении его подзащитного подали 28 исков.
Как говорится в материале, в большинстве из них истцом выступает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
В 2021 году он подал иск против экс-кандидата после того, как тот обвинил президента Турции во лжи.
Так, отмечается, что в большинстве случаев Кылычдароглу грозит до четырёх лет тюрьмы, всего по всем искам — 110 лет заключения.
28 мая турецкий президент Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.
Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми и пообещал бороться за демократию.
Он заявил, что подвергался давлению.