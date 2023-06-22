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Cumhuriyet: сопернику Эрдогана на выборах президента Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы

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Экс-кандидату в президенты Турции Кемалю Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы.
Cumhuriyet: сопернику Эрдогана на выборах президента Кылычдароглу грозит 110 лет тюрьмы
  • AP
  • © Ugur Yildirim/Dia Images

Об этом сообщает Cumhuriyet.

По словам адвоката Кылычдароглу Джеляля Челика, в отношении его подзащитного подали 28 исков.

Как говорится в материале, в большинстве из них истцом выступает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

В 2021 году он подал иск против экс-кандидата после того, как тот обвинил президента Турции во лжи.

Так, отмечается, что в большинстве случаев Кылычдароглу  грозит до четырёх лет тюрьмы, всего по всем искам — 110 лет заключения.

28 мая турецкий президент Эрдоган поблагодарил народ Турции за доверие, оказанное ему по итогам второго тура выборов главы государства.

Кылычдароглу назвал прошедшие выборы несправедливыми и пообещал бороться за демократию.

Он заявил, что подвергался давлению.

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