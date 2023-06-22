МИД: напряжённость в зоне палестино-израильского конфликта переходит в острую фазу

В российском МИД заявили, что напряжённость палестино-израильского противостояния переходит в острую фазу.

«Сохраняющаяся напряжённость в зоне палестино-израильского противостояния регулярно переходит в острую фазу, что приводит к жертвам среди гражданского населения и дестабилизирует не только регион, но и ситуацию в мире в целом», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

В МИД добавили, что на данном этапе коллективная дипломатия в сфере арабо-израильского урегулирования застопорилась.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме повысили напряжённость в регионе до крайне опасной отметки.