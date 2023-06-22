Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД: напряжённость в зоне палестино-израильского конфликта переходит в острую фазу

Короткая ссылка
В российском МИД заявили, что напряжённость палестино-израильского противостояния переходит в острую фазу.
МИД: напряжённость в зоне палестино-израильского конфликта переходит в острую фазу
  • AP
  • © Ohad Zwigenberg

«Сохраняющаяся напряжённость в зоне палестино-израильского противостояния регулярно переходит в острую фазу, что приводит к жертвам среди гражданского населения и дестабилизирует не только регион, но и ситуацию в мире в целом», — сказано в заявлении на сайте ведомства.

В МИД добавили, что на данном этапе коллективная дипломатия в сфере арабо-израильского урегулирования застопорилась.

В апреле глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что события на Западном берегу Иордана, в секторе Газа, в Восточном Иерусалиме повысили напряжённость в регионе до крайне опасной отметки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить