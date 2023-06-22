Рамапоса: ЮАР переживает энергетический кризис

Южно-Африканская Республика переживает энергетический кризис, который задерживает переход страны на возобновляемые источники энергии.

Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

«ЮАР переживает сейчас беспрецедентный энергетический кризис, что создаёт многочисленные проблемы и затрудняет процесс перехода страны на новую энергетику»,— цитирует его ТАСС.

Он отметил, что в настоящее время около 90% объектов национальной энергетики работает на традиционных видах топлива.

Ранее президент России Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил, что Россия начала переориентироваться на рынки Азии, Латинской Америки и Африки задолго до ситуации на Украине.