Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Подводник Курдин рассказал, почему затянулись поиски батискафа «Титан»

Короткая ссылка
Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».
Подводник Курдин рассказал, почему затянулись поиски батискафа «Титан»
  • AFP
  • © OceanGate Expeditions

«Этот батискаф сейчас, скорее всего, на дне мирового океана. Найти его не могут в том районе, в котором он затонул, потому что под водой существуют течения, которые постоянно меняют направление и скорость», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, даже если батискаф найдут, то сам подъём тоже займёт время.

«Единственный подготовленный человек на борту батискафа — это пилот. Все остальные — просто пассажиры. Как они повели себя в случае аварии, непонятно», — сказал Курдин.

Он добавил, что в этом главная опасность любого коммерческого туризма.

The New York Post сообщает, что, по официальным оценкам властей, кислород на батискафе «Титан» уже закончился.

На борту аппарата находятся пять человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить