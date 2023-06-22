Подводник Курдин рассказал, почему затянулись поиски батискафа «Титан»

Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».

«Этот батискаф сейчас, скорее всего, на дне мирового океана. Найти его не могут в том районе, в котором он затонул, потому что под водой существуют течения, которые постоянно меняют направление и скорость», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, даже если батискаф найдут, то сам подъём тоже займёт время.

«Единственный подготовленный человек на борту батискафа — это пилот. Все остальные — просто пассажиры. Как они повели себя в случае аварии, непонятно», — сказал Курдин.

Он добавил, что в этом главная опасность любого коммерческого туризма.

The New York Post сообщает, что, по официальным оценкам властей, кислород на батискафе «Титан» уже закончился.

На борту аппарата находятся пять человек.