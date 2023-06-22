Песков: на Западе поняли смысл фразы Путина «хрен им» про сокращение ядерного оружия

В Кремле считают, что на Западе поняли смысл фразы президента России Владимира Путина «хрен им», которую он произнёс, говоря о призывах к сокращению российского ядерного оружия.

РИА Новости