Песков: на Западе поняли смысл фразы Путина «хрен им» про сокращение ядерного оружия
- РИА Новости
Песков назвал нормальным лингвистическим явлением существование в английском и русском языках выражений, которые невозможно дословно перевести.
«Основной смысл они поняли», — отметил представитель Кремля.
Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ-2023 отметил, что у России ядерных зарядов больше, чем у Североатлантического альянса, но НАТО склоняет Москву к сокращению количества подобных зарядов.
Комментируя это, президент заявил: «Хрен им».