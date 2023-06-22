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Песков: на Западе поняли смысл фразы Путина «хрен им» про сокращение ядерного оружия

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В Кремле считают, что на Западе поняли смысл фразы президента России Владимира Путина «хрен им», которую он произнёс, говоря о призывах к сокращению российского ядерного оружия.
Песков: на Западе поняли смысл фразы Путина «хрен им» про сокращение ядерного оружия
  • РИА Новости

Песков назвал нормальным лингвистическим явлением существование в английском и русском языках выражений, которые невозможно дословно перевести.

«Основной смысл они поняли», — отметил представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе заседания ПМЭФ-2023 отметил, что у России ядерных зарядов больше, чем у Североатлантического альянса, но НАТО склоняет Москву к сокращению количества подобных зарядов.

Комментируя это, президент заявил: «Хрен им».

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