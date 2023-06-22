Российский океанолог Сагалевич назвал ситуацию с батискафом «Титан» фатальной

Руководитель лаборатории глубоководных аппаратов Института океанологии РАН Анатолий Сагалевич, чей друг находится на борту аппарата «Титан», пропавшего в воскресенье, 18 июня, при погружении к «Титанику», назвал ситуацию с батискафом фатальной.

«Ситуация практически близка к фатальной, а может быть, и фатальная», — сказал он РИА Новости.

По его мнению, если люди были бы живы, они бы дали о себе знать.

Он добавил, что его друг Поль-Анри Наржеоле, который находится на борту батискафа, является опытным пилотом и знает, как выйти на связь с поверхностью в случае ЧП.

The New York Post сообщает, что, по официальным оценкам властей, кислород на батискафе «Титан» уже закончился.

На борту аппарата находятся пять человек.