Российский океанолог Сагалевич назвал ситуацию с батискафом «Титан» фатальной
- AFP
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«Ситуация практически близка к фатальной, а может быть, и фатальная», — сказал он РИА Новости.
По его мнению, если люди были бы живы, они бы дали о себе знать.
Он добавил, что его друг Поль-Анри Наржеоле, который находится на борту батискафа, является опытным пилотом и знает, как выйти на связь с поверхностью в случае ЧП.
The New York Post сообщает, что, по официальным оценкам властей, кислород на батискафе «Титан» уже закончился.
На борту аппарата находятся пять человек.