Аналитик Федосова: идея засекретить данные ЧП на «Северном потоке» — попытка замести следы

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT прокомментировала заявление прокуратуры Швеции о том, что ряд материалов расследования по «Северным потокам» могут засекретить.

По мнению собеседницы RT, это продолжение кампании по заметанию следов и дискредитации всего процесса расследования.

«Он (процесс расследования. — RT) и без того был в корне неправильным и фейковым. Во-первых, не присутствовали российские специалисты. Россия, как сторона, осуществлявшая строительство «Северного потока», первая должна была быть в числе участников. Затем, как мы помним, в октябре прошлого года Швеция, Дания и Германия стали проводить отдельно свои расследования. Конечно, это оказало бы влияние на качество расследования, будь оно объективным изначально», — рассказала Федосова.

По её мнению, «никто не ставил цели объективного расследования» и не пытался добиться правды.

«На самом деле уже с октября прошлого года было понятно, что процесс «спустят на тормозах». Одни специалисты говорили одно, поступали утечки из немецких СМИ, затем была резонансная публикация Сеймура Херша и, конечно, попытка западных СМИ переложить ответственность на неких «украинцев на лодочке или яхте», что представляется просто смехотворным. Поэтому сейчас идёт заполнение повестки различными версиями. Никто из стран, проводящих «расследование», не готов делиться информацией», — добавила аналитик.

По её словам, следовало ожидать, что все результаты будут засекречены. Собеседница RT также отметила, что прецедент, созданный уничтожением «Северных потоков» можно назвать «опаснейшим».

«Особенно в условиях, когда Запад всеми силами пытается незападные страны перетянуть на свою сторону. А здесь, фактически, подтверждается их способность идти на любые шаги для противостояния своим конкурентам», — заключила Федосова.

Ранее в пресс-службе шведской прокуратуры сообщили, что ряд материалов, касающихся расследования ЧП на «Северных потоках», может быть засекречен.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил в беседе с RT, что Запад не будет публиковать итоги расследования по «Северным потокам».