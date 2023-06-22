Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Песков: решение Кишинёва отменить празднование 9 Мая больно отзывается в сердцах ветеранов

Короткая ссылка
Решение Кишинёва отменить празднование 9 мая вызывает искреннее разочарование.
Песков: решение Кишинёва отменить празднование 9 Мая больно отзывается в сердцах ветеранов
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Относимся чрезвычайно негативно, и подобные решения, конечно, они очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии», — заявил Песков.

По его словам, это решение вызывает искреннее разочарование.

Ранее участники общественных слушаний потребовали от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» отозвать законопроект о переименовании Дня Победы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить