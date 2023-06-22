Песков: решение Кишинёва отменить празднование 9 Мая больно отзывается в сердцах ветеранов
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Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Относимся чрезвычайно негативно, и подобные решения, конечно, они очень больно отзываются в сердцах ветеранов, их родственников и близких, коих много в Молдавии», — заявил Песков.
По его словам, это решение вызывает искреннее разочарование.
Ранее участники общественных слушаний потребовали от правящей в Молдавии партии «Действие и солидарность» отозвать законопроект о переименовании Дня Победы.