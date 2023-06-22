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Песков заявил о возможном разладе в коллективном Западе из-за неудач контрнаступления ВСУ

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Россия наблюдает возможный разлад в коллективном Западе и нарастающее давление на Киев в свете неудач украинского контрнаступления.
Песков заявил о возможном разладе в коллективном Западе из-за неудач контрнаступления ВСУ
  • РИА Новости

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Что касается, скажем так, возможного разлада в коллективном Западе и продолжающегося экстраординарного давления на Киев с тем, чтобы они продолжали воевать до последнего солдата, ну, это очевидно», — заявил он.

Ранее заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский сообщил, что Россия запросила на 29 июня заседание Совбеза ООН по проблеме поставок вооружений киевскому режиму.

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук заявил, что Москва не питает иллюзий, что на Западе способны прекратить поставлять оружие Киеву.

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