Рябков: Россия и США периодически обмениваются сигналами по контролю над вооружениями

Россия и США периодически обмениваются сигналами по вопросу контроля над вооружениями.

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы периодически обмениваемся сигналами с Вашингтоном. Они, думаю, хорошо представляют себе суть нашей позиции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящее время «нет оснований для каких-то дополнительных шагов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли во внешней политике Соединённые Штаты и Североатлантический альянс, может привести к прямому столкновению ядерных держав.