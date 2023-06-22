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Рябков: Россия и США периодически обмениваются сигналами по контролю над вооружениями

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Россия и США периодически обмениваются сигналами по вопросу контроля над вооружениями.
Рябков: Россия и США периодически обмениваются сигналами по контролю над вооружениями
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Мы периодически обмениваемся сигналами с Вашингтоном. Они, думаю, хорошо представляют себе суть нашей позиции», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, в настоящее время «нет оснований для каких-то дополнительных шагов».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что агрессивный курс, который взяли во внешней политике Соединённые Штаты и Североатлантический альянс, может привести к прямому столкновению ядерных держав.

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