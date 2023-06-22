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Рябков: возврат России к ДСНВ возможен при отказе США от враждебного курса

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Возврат российской стороны к выполнению ДСНВ возможен только при условии отказа США от враждебного курса в отношении Москвы.
Рябков: возврат России к ДСНВ возможен при отказе США от враждебного курса
  • globallookpress.com
  • © Pavel Kashaev

Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России», — цитирует его РИА Новости.

Рябков отметил, что «пока до этого далеко».

Ранее Рябков отмечал, что контрмеры Вашингтона не изменят решения Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, оно незыблемо.

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