Рябков: возврат России к ДСНВ возможен при отказе США от враждебного курса
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Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
«Сейчас возврат к выполнению Россией ДСНВ во всех аспектах возможен только при условии отказа США и их союзников от фундаментально враждебного курса в отношении России», — цитирует его РИА Новости.
Рябков отметил, что «пока до этого далеко».
Ранее Рябков отмечал, что контрмеры Вашингтона не изменят решения Москвы о приостановке участия в Договоре по сокращению стратегических наступательных вооружений, оно незыблемо.