Рябков: США не реагируют на призывы разъяснить их военно-биологическую деятельность

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не реагируют на призывы разъяснить их военно-биологическую деятельность.

Об этом он сказал в ходе конференции на тему глобальных угроз биобезопасности.

«Наши многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения такой деятельности остаются без должной реакции по существу», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, тот факт, что США демонстрируют скрытность, подтверждает обоснованность российских претензий.

Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время принципы, утверждённые концепцией о запрещении биологического и токсинного оружия, систематически нарушаются.