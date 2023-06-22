Рябков: США не реагируют на призывы разъяснить их военно-биологическую деятельность
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Об этом он сказал в ходе конференции на тему глобальных угроз биобезопасности.
«Наши многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения такой деятельности остаются без должной реакции по существу», — цитирует ТАСС Рябкова.
По его словам, тот факт, что США демонстрируют скрытность, подтверждает обоснованность российских претензий.
Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время принципы, утверждённые концепцией о запрещении биологического и токсинного оружия, систематически нарушаются.