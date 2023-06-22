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Рябков: США не реагируют на призывы разъяснить их военно-биологическую деятельность

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США не реагируют на призывы разъяснить их военно-биологическую деятельность.
Рябков: США не реагируют на призывы разъяснить их военно-биологическую деятельность
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

Об этом он сказал в ходе конференции на тему глобальных угроз биобезопасности.

«Наши многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения такой деятельности остаются без должной реакции по существу», — цитирует ТАСС Рябкова.

По его словам, тот факт, что США демонстрируют скрытность, подтверждает обоснованность российских претензий.

Президент России Владимир Путин заявил, что в последнее время принципы, утверждённые концепцией о запрещении биологического и токсинного оружия, систематически нарушаются.

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