Посол Антонов: сегодня Россия продолжает сражаться с фашизмом
Он отметил, что Красная армия в своё время сломала хребет фашизму и победила.
«Однако, как мы видим, сегодня уже мы, наши братья продолжают бороться с фашизмом — к сожалению, на прежде советской земле», — приводит ТАСС слова Антонова на мемориальной акции «Свеча памяти».
8 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что наша страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни, несомненно, сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.
По его словам, в России всегда будут помнить героев Второй мировой войны.