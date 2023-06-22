Сегодня Россия, как ранее СССР, сражается с фашизмом, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Он отметил, что Красная армия в своё время сломала хребет фашизму и победила.

«Однако, как мы видим, сегодня уже мы, наши братья продолжают бороться с фашизмом — к сожалению, на прежде советской земле», — приводит ТАСС слова Антонова на мемориальной акции «Свеча памяти».

8 мая зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что наша страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни, несомненно, сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.

По его словам, в России всегда будут помнить героев Второй мировой войны.