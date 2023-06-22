Посол Антонов: США должны сами оплатить восстановление Украины

США ответственны за происходящее на Украине, поэтому должны взять на себя восстановление страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединённые Штаты», — приводит РИА Новости слова Антонова. Он отметил, что конфликт на Украине является следствием усилий США по созданию очага напряжённости у российских границ. Дипломат добавил, что сейчас Вашингтон разжигает противостояние, поставляя Украине оружие. Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.