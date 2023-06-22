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Посол Антонов: США должны сами оплатить восстановление Украины

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США ответственны за происходящее на Украине, поэтому должны взять на себя восстановление страны, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединённые Штаты», — приводит РИА Новости слова Антонова.

Он отметил, что конфликт на Украине является следствием усилий США по созданию очага напряжённости у российских границ.

Дипломат добавил, что сейчас Вашингтон разжигает противостояние, поставляя Украине оружие.

Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.

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