Посол Антонов: США должны сами оплатить восстановление Украины
«Администрация (США) в полной мере несет ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединённые Штаты», — приводит РИА Новости слова Антонова.
Он отметил, что конфликт на Украине является следствием усилий США по созданию очага напряжённости у российских границ.
Дипломат добавил, что сейчас Вашингтон разжигает противостояние, поставляя Украине оружие.
Ранее украинский премьер Денис Шмыгаль заявил, что международные партнёры предоставят Украине $115 млрд долгосрочной поддержки на восстановление.