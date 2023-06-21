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Глава МИД Нидерландов: в новый пакет санкций ЕС против России попали производители оружия

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Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что в 11-й пакет санкций Европейского союза в отношении России попали производители оружия и поставщики средств кибербезопасности для российских спецслужб.
Глава МИД Нидерландов: в новый пакет санкций ЕС против России попали производители оружия
  • AP
  • © Sergei Grits

Об этом он написал в Twitter.

«Благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится, в частности, на производителей оружия... и поставщиков средств кибербезопасности для российских спецслужб», — говорится в сообщении.

Кроме того, санкции распространяются на лица, связанные с эвакуацией детей с Украины.

21 июня постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций в отношении России.

По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, новый пакет санкций Евросоюза станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономик.

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