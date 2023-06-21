Глава МИД Нидерландов: в новый пакет санкций ЕС против России попали производители оружия
- AP
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Об этом он написал в Twitter.
«Благодаря усилиям Нидерландов, пакет санкций распространится, в частности, на производителей оружия... и поставщиков средств кибербезопасности для российских спецслужб», — говорится в сообщении.
Кроме того, санкции распространяются на лица, связанные с эвакуацией детей с Украины.
21 июня постпреды Европейского союза на заседании в Брюсселе согласовали 11-й пакет санкций в отношении России.
По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, новый пакет санкций Евросоюза станет настоящим испытанием для европейских стран и их экономик.