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BFM TV: четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в Париже

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По данным BFM TV, четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в V округе Парижа — старейшем районе города.
BFM TV: четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в Париже
  • AFP
  • © ABDULMONAM EASSA

Ещё несколько человек получили менее тяжёлые травмы.

Фасад здания, где произошёл взрыв, разрушился. 

По данным местных властей, предварительной причиной ЧП считается взрыв газа.

Местных жителей призвали избегать места происшествия.

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