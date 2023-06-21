BFM TV: четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в Париже
По данным BFM TV, четыре человека находятся в критическом состоянии после взрыва в V округе Парижа — старейшем районе города.
- AFP
- © ABDULMONAM EASSA
Ещё несколько человек получили менее тяжёлые травмы.
Фасад здания, где произошёл взрыв, разрушился.
По данным местных властей, предварительной причиной ЧП считается взрыв газа.
Местных жителей призвали избегать места происшествия.
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