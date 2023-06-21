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Океанолог Сагалевич: режиссёр Кэмерон выразил соболезнования после ЧП с батискафом «Титан»

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Российский учёный Анатолий Сагалевич, друг которого является пилотом пропавшего батискафа «Титан», рассказал, что режиссёр фильма «Титаник» Джеймс Кэмерон, выразил ему соболезнования, так как, по всей видимости, считает, что аппарат уже не спасут.
Океанолог Сагалевич: режиссёр Кэмерон выразил соболезнования после ЧП с батискафом «Титан»
  • AFP
  • © Joseph Prezioso

«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа. — RT)… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», — сказал Сагалевич РИА Новости.

Ранее представитель береговой охраны США Джон Могер сказал CBS News, что источник шума в районе поиска батискафа «Титан», отправившегося к затонувшему «Титанику», до сих пор неизвестен.

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