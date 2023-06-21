Океанолог Сагалевич: режиссёр Кэмерон выразил соболезнования после ЧП с батискафом «Титан»
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«Конечно, он прислал свои соболезнования мне, он знает о нашей дружбе с Полом Наржеоле (пилот батискафа. — RT)… Он говорит, что твои друзья уходят один за одним. Он уже считает, что, в общем-то, дело кончено, я так думаю», — сказал Сагалевич РИА Новости.
Ранее представитель береговой охраны США Джон Могер сказал CBS News, что источник шума в районе поиска батискафа «Титан», отправившегося к затонувшему «Титанику», до сих пор неизвестен.