Лавров 22 июня проведёт переговоры с министром иностранных дел Катара в Москве
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 22 июня, проведёт переговоры с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Москве.
- РИА Новости
- © Пресс-служба МИД РФ
Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее иранский министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что власти Ирана намерены создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана.
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