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Лавров 22 июня проведёт переговоры с министром иностранных дел Катара в Москве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 22 июня, проведёт переговоры с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Москве.
Лавров 22 июня проведёт переговоры с министром иностранных дел Катара в Москве
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба МИД РФ

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее иранский министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что власти Ирана намерены создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана.

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