Лавров 22 июня проведёт переговоры с министром иностранных дел Катара в Москве

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг, 22 июня, проведёт переговоры с коллегой из Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани в Москве.

РИА Новости

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Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее иранский министр нефти Джавад Оуджи сообщил, что власти Ирана намерены создать газовый хаб при участии России, Катара и Туркменистана.