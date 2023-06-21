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Немецкий телеканал RTL показал новое видео повреждений «Северных потоков»

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Немецкий телеканал RTL опубликовал новое видео, на котором показаны новые кадры повреждений газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Немецкий телеканал RTL показал новое видео повреждений «Северных потоков»
  • AFP
  • © DANISH DEFENCE

Как отмечает корреспондент канала, «Северный поток — 2» пострадал от подрыва намного меньше, чем «Северный поток — 1».

Журналист сделал предположение, что он мог быть подорван при помощи небольшого взрывного устройства.

Кроме того, по данным телеканала, в нитях «Северного потока» появилась брешь длиной в 250 м.

Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов.

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