Немецкий телеканал RTL показал новое видео повреждений «Северных потоков»
- AFP
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Как отмечает корреспондент канала, «Северный поток — 2» пострадал от подрыва намного меньше, чем «Северный поток — 1».
Журналист сделал предположение, что он мог быть подорван при помощи небольшого взрывного устройства.
Кроме того, по данным телеканала, в нитях «Северного потока» появилась брешь длиной в 250 м.
Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский отметил, что Россия будет стремиться к международному расследованию и наказанию виновных в подрыве газопроводов.