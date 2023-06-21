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Колонна: Франция выделит Украине €40 млн на реконструкцию критической инфраструктуры

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Франция выделит Украине €40 млн в 2023 году для восстановления критической инфраструктуры и подготовки к зиме.
Колонна: Франция выделит Украине €40 млн на реконструкцию критической инфраструктуры
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Рада сообщить, что моё ведомство выделит Украине дополнительные €40 млн в качестве дотаций в 2023 году», — цитирует её РИА Новости.

Колонна отметила, что средства будут использованы для срочного восстановления критической инфраструктуры, медицинского оборудования и подготовки к зиме.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании её восстановления до 2027 года.

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