Колонна: Франция выделит Украине €40 млн на реконструкцию критической инфраструктуры

Франция выделит Украине €40 млн в 2023 году для восстановления критической инфраструктуры и подготовки к зиме.

Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.

«Рада сообщить, что моё ведомство выделит Украине дополнительные €40 млн в качестве дотаций в 2023 году», — цитирует её РИА Новости.

Колонна отметила, что средства будут использованы для срочного восстановления критической инфраструктуры, медицинского оборудования и подготовки к зиме.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании её восстановления до 2027 года.