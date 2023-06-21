Колонна: Франция выделит Украине €40 млн на реконструкцию критической инфраструктуры
- AFP
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Об этом заявила глава МИД Франции Катрин Колонна.
«Рада сообщить, что моё ведомство выделит Украине дополнительные €40 млн в качестве дотаций в 2023 году», — цитирует её РИА Новости.
Колонна отметила, что средства будут использованы для срочного восстановления критической инфраструктуры, медицинского оборудования и подготовки к зиме.
Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС может покрыть 45% всех потребностей Украины в финансировании её восстановления до 2027 года.