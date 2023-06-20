Вершинин: Россия считает, что 18 июля станет временем завершения зерновой сделки

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин подчеркнул, что Россия считает, что 18 июля станет временем завершения «Черноморской инициативы».

Как отметил Вершинин, между сторонами сделки продолжаются контакты по вопросам её продления.

«Но будем делать то, что мы сказали. То есть мы ведём дело к тому, чтобы 18 июля было временем завершения тех договорённостей, которые не выполняются», — цитирует его РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что у зерновой сделки нет шансов, обязательства перед российской стороной не выполняются.