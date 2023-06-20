Причиной пожара в крупнейшем парке развлечений Германии стала техническая неисправность

Полиция федеральной земли Баден-Вюртемберг в ФРГ со ссылкой на специалистов заявила, что причиной пожара в крупнейшем парке развлечений Германии «Европа-парк» стала техническая неисправность.

«По предварительным оценкам полиции, с большой вероятностью причиной возгорания стал технический сбой», — цитирует заявление полиции РИА Новости.

Уточняется, что в ходе тушения лёгкие ранения получили двое пожарных. Спасателям также пришлось позаботиться о двух посетителях парка.

«Однако причиной этого стал не сам огонь, а жара», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в крупном парке развлечений в Германии произошёл пожар. Из-за возгорания из парка эвакуировали 25 тыс. человек.