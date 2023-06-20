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СВР: после завершения командировки украинские дипломаты в ЕС становятся беженцами

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Служба внешней разведки (СВР) России заявила, что после завершения долгосрочной командировки сотрудники украинских дипломатических учреждений в странах Европейского союза меняют дипломатический статус на статус беженца.
СВР: после завершения командировки украинские дипломаты в ЕС становятся беженцами
  • AP
  • © Virginia Mayo

Как пишет РИА Новости, об этом пресс-бюро СВР сообщает со ссылкой на директора службы Сергея Нарышкина.

«Так поступают многие сотрудники украинских дипучреждений, аккредитованных в странах ЕС. После завершения долгосрочной командировки они остаются в странах пребывания, меняя дипломатический статус на статус беженца», — говорится в заявлении.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что не все представители украинского госаппарата готовы участвовать в уничтожении собственного государства.

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