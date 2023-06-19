В ЮАР потребовали отзыва посла из Польши из-за инцидента с самолётом
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«Мы требуем отзыва посла ЮАР из Польши и снижения уровня дипломатического представительства в Варшаве... Польша грубо ограничила свободу СМИ и нарушила права человека в отношении пассажиров и членов экипажа задержанного рейса. В результате они были вынуждены отказаться от поездки сначала на Украину, а затем в Россию», — цитирует ТАСС заявление партии.
Также отмечается, что действия Польши привели к снижению уровня безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы в его поездке в страну, где ведутся боевые действия.
«Это неприемлемая и преднамеренная форма унижения [главы государства]», — подчеркнули в EFF.
Ранее официальный представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамапосы Винсент Магвенья заявил, что ситуация с сотрудниками службы охраны президента и журналистами, застрявшими в аэропорту Варшавы, разочаровывает.