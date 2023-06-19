В ЮАР потребовали отзыва посла из Польши из-за инцидента с самолётом

Оппозиционная партия ЮАР «Борцы за экономическую свободу» (EFF) потребовала отозвать из Польши посла республики из-за блокировки в варшавском аэропорту южноафриканского самолёта с сотрудниками службы безопасности президента ЮАР и журналистов президентского пула. Об этом сообщает местная радиостанция SABC.

«Мы требуем отзыва посла ЮАР из Польши и снижения уровня дипломатического представительства в Варшаве... Польша грубо ограничила свободу СМИ и нарушила права человека в отношении пассажиров и членов экипажа задержанного рейса. В результате они были вынуждены отказаться от поездки сначала на Украину, а затем в Россию», — цитирует ТАСС заявление партии.

Также отмечается, что действия Польши привели к снижению уровня безопасности президента ЮАР Сирила Рамапосы в его поездке в страну, где ведутся боевые действия.

«Это неприемлемая и преднамеренная форма унижения [главы государства]», — подчеркнули в EFF.

Ранее официальный представитель президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамапосы Винсент Магвенья заявил, что ситуация с сотрудниками службы охраны президента и журналистами, застрявшими в аэропорту Варшавы, разочаровывает.