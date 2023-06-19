Сийярто: Венгрия не единственная, кто выступает против санкций в отношении «Росатома»
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Об этом он написал в своих соцсетях.
Сийярто подчеркнул, что Будапешт намерен блокировать возможную инициативу Германии ввести санкции против «Росатома».
«Сегодня я разговаривал с несколькими коллегами, и за последние дни стало совершенно понятно, что мы в этом абсолютно не одиноки», — говорится в сообщении.
Ранее США и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.
В апреле Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики.