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Сийярто: Венгрия не единственная, кто выступает против санкций в отношении «Росатома»

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Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия «абсолютно не одинока» в вопросе блокировки санкций в отношении «Росатома».
Сийярто: Венгрия не единственная, кто выступает против санкций в отношении «Росатома»
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своих соцсетях.

Сийярто подчеркнул, что Будапешт намерен блокировать возможную инициативу Германии ввести санкции против «Росатома».

«Сегодня я разговаривал с несколькими коллегами, и за последние дни стало совершенно понятно, что мы в этом абсолютно не одиноки», — говорится в сообщении.

Ранее США и Великобритания объявили о заключении нового экономического партнёрства, нацеленного на противодействие России на мировом рынке атомной энергетики.

В апреле Сийярто обсудил в Москве с вице-премьером Александром Новаком недопущение санкций против атомной энергетики.

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