Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Столтенберг призвал страны НАТО отказаться от поставок передовых технологий в Китай

Короткая ссылка
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не должны экспортировать в Китай передовые технологии.
Столтенберг призвал страны НАТО отказаться от поставок передовых технологий в Китай
  • Gettyimages.ru

Об этом генсек сказал в ходе выступления на экономической конференции «День германской промышленности».

Столтенберг отметил необходимость избегать зависимости от «тоталитарных режимов».

По его словам, страны НАТО должны отказаться от зависимости от поставок критических ресурсов из Китая.

«И мы не должны поставлять Китаю наши наиболее передовые технологии, которые могут быть использованы против нас», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минторге Соединённых Штатов сообщили о введении мер экспортного контроля против 31 компании из КНР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить