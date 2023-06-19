Столтенберг призвал страны НАТО отказаться от поставок передовых технологий в Китай

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО не должны экспортировать в Китай передовые технологии.

Об этом генсек сказал в ходе выступления на экономической конференции «День германской промышленности».

Столтенберг отметил необходимость избегать зависимости от «тоталитарных режимов».

По его словам, страны НАТО должны отказаться от зависимости от поставок критических ресурсов из Китая.

«И мы не должны поставлять Китаю наши наиболее передовые технологии, которые могут быть использованы против нас», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Минторге Соединённых Штатов сообщили о введении мер экспортного контроля против 31 компании из КНР.