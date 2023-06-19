Грушко заявил, что Россия поддерживает диалог с Ватиканом по Украине
- РИА Новости
«Мы поддерживаем диалог по вопросу путей установления мира на Украине. Ценим взвешенную позицию Ватикана, которую занимает лично понтифик», — цитирует его РИА Новости.
Спецпосланник Папы Римского Франциска по урегулированию кризиса на Украине кардинал Маттео Дзуппи ранее заявил, что план Ватикана по урегулированию включает поездку в Москву.
До этого госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин допустил встречу папского посланника по украинскому урегулированию кардинала Маттео Дзуппи с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.