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Грушко сообщил, что тема взаимного упрощения поездок граждан России и Турции обсуждается

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Замглавы российского МИД Александр Грушко сообщил, что между Россией и Турцией обсуждается тема взаимного упрощения поездок граждан двух стран.
Грушко сообщил, что тема взаимного упрощения поездок граждан России и Турции обсуждается
  • РИА Новости

«Тема дальнейшего упрощения поездок российских граждан и турецких граждан в Турцию и Россию стоит на повестке дня и обсуждается», — приводит его слова ТАСС.

При этом Грушко отметил, что введение безвизового режима требует серьёзной работы, которая на данный момент ещё не проделана.

Ранее бывший глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что Евросоюз, США или НАТО не покроют убытков Турции от потери туристического потока из России.

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