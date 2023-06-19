Глава ФРГ Штайнмайер: Китай может повлиять на Россию для достижения мира на Украине

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал мнение, что Китай мог бы повлиять на Россию для урегулирования ситуации вокруг украинского конфликта.

Об этом, как сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин в Twitter, Штайнмайер сказал в ходе переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

По мнению главы Германии, Пекин мог бы использовать свой вес на международной арене, чтобы повлиять на Россию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью RT Arabic, что Россия была и будет готова к обсуждению любых мирных инициатив.