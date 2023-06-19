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Глава ФРГ Штайнмайер: Китай может повлиять на Россию для достижения мира на Украине

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер высказал мнение, что Китай мог бы повлиять на Россию для урегулирования ситуации вокруг украинского конфликта.
Глава ФРГ Штайнмайер: Китай может повлиять на Россию для достижения мира на Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщила пресс-секретарь президента ФРГ Керстин Гаммелин в Twitter, Штайнмайер сказал в ходе переговоров с премьером Госсовета Китая Ли Кэцяном.

По мнению главы Германии, Пекин мог бы использовать свой вес на международной арене, чтобы повлиять на Россию.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил в интервью RT Arabic, что Россия была и будет готова к обсуждению любых мирных инициатив.

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