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Блинкен: Китай заверил, что не окажет России военную помощь из-за украинского конфликта

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США получили от Китая гарантии того, что он не будет поставлять России «смертоносную поддержку» в связи с конфликтом на Украине, сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен после визита в Пекин.
Блинкен: Китай заверил, что не окажет России военную помощь из-за украинского конфликта
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«Мы и другие страны получили гарантии от Китая, что он не предоставляет и не будет предоставлять смертоносную поддержку России. Мы это ценим», — сказал он на пресс-конференции, его слова приводит ТАСС.

США при этом обеспокоены тем, что китайские компании могут предоставлять России технологии, поэтому призывают Пекин «проявлять бдительность», подчеркнул он.

12 июня Блинкен сообщил, что администрация США не видит свидетельств того, что Китай поставляет России вооружения, но Вашингтон беспокоит передача Москве технологий китайскими компаниями.

8 июня председатель Комитета начальников штабов ВС Соединённых Штатов генерал Марк Милли высказал мнение, что в данный момент США, Китай и Россия являются сверхдержавами многополярного мира.

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