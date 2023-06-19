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NYT: западные предприятия не поставили Киеву часть вооружений, ещё часть непригодна

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Западные предприятия не поставили Киеву часть вооружений, ещё часть поступила в украинскую армию в непригодном состоянии.
NYT: западные предприятия не поставили Киеву часть вооружений, ещё часть непригодна
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет газета The New York Times.

В статье говорится, что с февраля до конца 2022 года украинские власти передали более $800 млн поставщикам оружия. Эти контракты были полностью или частично не выполнены, заявили источники газеты.

«У нас были случаи, когда мы заплатили и не получили», — подтвердил замглавы Минобороны Украины Владимир Гаврилов.

Также сообщается, что поставляемое в рамках помощи от государств Запада оружие часто было непригодным для использования либо требовало серьёзного ремонта.

Уточняется, что в любой отрезок времени порядка 30% украинского вооружения находится на ремонте. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее в интервью RT Arabic заявил, что фактически задача по демилитаризации Украины во многом выполнена: она использует всё меньше и меньше своего оружия, полагаясь лишь на системы вооружений, которые ей поставляют страны Запада.

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