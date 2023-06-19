Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в космосе

Россия и Таджикистан подписали соглашение о сотрудничестве в области исследования и использования мирного космоса.

Об этом сообщил «Роскосмос».

«Подписано соглашение между Россией и Таджикистаном о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях», — говорится в сообщении.

Ранее начальник Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максим Харламов сообщил, что трём кандидатам в космонавты, отобранным в 2021 году, прошедшим общекосмическую подготовку и сдавшим 14 июня экзамен, присвоена квалификация «космонавт-испытатель».