Песков: у Москвы и Минска много недругов и даже врагов

У России и Белоруссии есть много недругов и даже врагов, готовых покуситься на их стабильность, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«И у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И конечно, среди них есть те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность... Мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам», — сказал он.

Ранее газета The Times сообщала, что в польском городе Познань идёт подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Уточняется, что подготовку проходят сотни белорусских граждан.

Экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.

В свою очередь, Лукашенко заявил о готовности подавить вооружённый переворот в Белоруссии, о планировании которого говорил Скшипчак.