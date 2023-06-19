Песков: у Москвы и Минска много недругов и даже врагов
- РИА Новости
«И у Минска, и у Москвы очень много недругов и даже врагов. И конечно, среди них есть те, кто не прочь покуситься на нашу стабильность... Мы вместе исполнены решимости противостоять этим попыткам», — сказал он.
Ранее газета The Times сообщала, что в польском городе Познань идёт подготовка белорусских боевиков для свержения президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Уточняется, что подготовку проходят сотни белорусских граждан.
Экс-замминистра обороны Польши Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшава готовится к тому, что в Белоруссии произойдёт вооружённый переворот, который польские власти намерены поддерживать.
В свою очередь, Лукашенко заявил о готовности подавить вооружённый переворот в Белоруссии, о планировании которого говорил Скшипчак.