Израильский военный автомобиль повреждён взрывом в районе города Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

«Силы Армии обороны Израиля и службы безопасности Израиля провели операцию по задержанию двух подозреваемых, находящихся в розыске. В этом районе произошла перестрелка между военнослужащими и вооружёнными боевиками. Кроме того, в сторону солдат было брошено большое количество взрывных устройств, на что они ответили боевым огнём», — отмечается в публикации.

В сообщении «Гаарец» говорится, что в результате взрыва пострадали несколько военных.

Издание со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины также сообщает, что в результате действий израильской стороны погибли четыре человека, в том числе 15-летний мальчик, ещё 45 получили ранения.