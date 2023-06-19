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Израильский военный автомобиль повреждён взрывом в районе города Дженин

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Израильский военный автомобиль повреждён взрывом в районе города Дженин на Западном берегу реки Иордан.
Израильский военный автомобиль повреждён взрывом в районе города Дженин
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.

«Силы Армии обороны Израиля и службы безопасности Израиля провели операцию по задержанию двух подозреваемых, находящихся в розыске. В этом районе произошла перестрелка между военнослужащими и вооружёнными боевиками. Кроме того, в сторону солдат было брошено большое количество взрывных устройств, на что они ответили боевым огнём», — отмечается в публикации.

В сообщении «Гаарец» говорится, что в результате взрыва пострадали несколько военных.

Издание со ссылкой на Министерство здравоохранения Палестины также сообщает, что в результате действий израильской стороны погибли четыре человека, в том числе 15-летний мальчик, ещё 45 получили ранения.

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