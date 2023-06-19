Politico: неопределённые итоги встречи Блинкена и главы МИД КНР говорят о малом прогрессе
Об этом информирует Politico.
«Неопределённость итогов переговоров Блинкена указывает на незначительный прогресс по существу пунктов его повестки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что по итогам встречи реального результата по ключевым вопросам сторонам достичь не удалось.
Речь идёт о ситуации вокруг Тайваня, заключённых в Китае гражданах США, а также согласованности Пекина с Москвой по украинскому конфликту.
Ранее сообщалось, что США и Китай продолжат рабочие встречи для решения отдельных вопросов.
Также группа американских конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань на пути из Пекина.