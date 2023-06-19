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Politico: неопределённые итоги встречи Блинкена и главы МИД КНР говорят о малом прогрессе

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Неопределённость в представленных Госдепартаментом США итогах переговоров главы Госдепа Энтони Блинкена и министра иностранных дел Китая Цинь Гана указывает на незначительный прогресс в двусторонних переговорах.

Об этом информирует Politico.

«Неопределённость итогов переговоров Блинкена указывает на незначительный прогресс по существу пунктов его повестки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам встречи реального результата по ключевым вопросам сторонам достичь не удалось.

Речь идёт о ситуации вокруг Тайваня, заключённых в Китае гражданах США, а также согласованности Пекина с Москвой по украинскому конфликту.

Ранее сообщалось, что США и Китай продолжат рабочие встречи для решения отдельных вопросов.

Также группа американских конгрессменов призвала Блинкена посетить Тайвань на пути из Пекина.

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