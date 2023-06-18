В МИД Израиля не стали комментировать слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

МИД Израиля не будет комментировать высказывание президента России Владимира Путина о еврейском происхождении украинского лидера Владимира Зеленского, заявил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.

РИА Новости