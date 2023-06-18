В МИД Израиля не стали комментировать слова Путина о еврейском происхождении Зеленского
МИД Израиля не будет комментировать высказывание президента России Владимира Путина о еврейском происхождении украинского лидера Владимира Зеленского, заявил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.
- РИА Новости
Об этом он сказал РИА Новости.
«На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему», — констатировал собеседник агентства.
Ранее Путин рассказал, что его друзья-евреи считают Зеленского позором еврейского народа.
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