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В МИД Израиля не стали комментировать слова Путина о еврейском происхождении Зеленского

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МИД Израиля не будет комментировать высказывание президента России Владимира Путина о еврейском происхождении украинского лидера Владимира Зеленского, заявил официальный представитель израильского внешнеполитического ведомства Лиор Хайят.
В МИД Израиля не стали комментировать слова Путина о еврейском происхождении Зеленского
  • РИА Новости

Об этом он сказал РИА Новости.

«На данный момент МИД Израиля не планирует комментировать эту тему», — констатировал собеседник агентства.

Ранее Путин рассказал, что его друзья-евреи считают Зеленского позором еврейского народа.

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