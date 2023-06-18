Sabah: турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши
Об этом информирует Sabah.
По словам журналиста, власти Парижа потратили значительные средства на борьбу с грызунами. При этом, как отметил Тезель, «битву выиграли крысы».
«Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберём армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж», — резюмировал обозреватель.
Ранее при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами.
В марте Париж на фоне забастовок оказался завален горами мусора.