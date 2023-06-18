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Sabah: турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши

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Обозреватель Мевлют Тезель заявил, что турецкие собаки и кошки могли бы спасти Париж, который захватили крысы и мыши.

Об этом информирует Sabah.

По словам журналиста, власти Парижа потратили значительные средства на борьбу с грызунами. При этом, как отметил Тезель, «битву выиграли крысы».

«Вообще-то, проблема будет решена, если мы соберём армию из собак и полосатых кошек с наших улиц и отправим их в Париж», — резюмировал обозреватель.

Ранее при мэрии Парижа создали рабочую группу по «сосуществованию» горожан с крысами.

В марте Париж на фоне забастовок оказался завален горами мусора.

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