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Kosovo online: полиция Косова избила двоих сербских подростков в Звечане

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Полиция самопровозглашённой республики Косово избила двух сербских подростков на севере края.

Об этом сообщает портал Kosovo online.

Речь идёт о брате и сестре 2005 и 2007 года рождения., катавшихся на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан. Отмечается, что их остановила полиция и повалила на землю.

«Мальчик получил несколько ударов в область головы и удар ногой в область паха», — говорится в сообщении.

Детский хирург доктор Бобан Митрович отметил, что дети находятся в состоянии сильного психологического шока.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкновения с протестующими на севере Косова и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашённой республики Косово.

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