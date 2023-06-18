Kosovo online: полиция Косова избила двоих сербских подростков в Звечане

Полиция самопровозглашённой республики Косово избила двух сербских подростков на севере края.

Об этом сообщает портал Kosovo online.

Речь идёт о брате и сестре 2005 и 2007 года рождения., катавшихся на квадроцикле в селе Рудине муниципалитета Звечан. Отмечается, что их остановила полиция и повалила на землю.

«Мальчик получил несколько ударов в область головы и удар ногой в область паха», — говорится в сообщении.

Детский хирург доктор Бобан Митрович отметил, что дети находятся в состоянии сильного психологического шока.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что столкновения с протестующими на севере Косова и Метохии 29 мая начали не военные контингента НАТО KFOR, а полицейские самопровозглашённой республики Косово.