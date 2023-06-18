Корреспондент Sky News Мэгней: западный бизнес продолжает оставаться в России
Об этом она рассказала в эфире Sky News.
«Здесь до сих пор остается западный бизнес, чего я никак не ожидала», — цитирует Мэгней РИА Новости.
По её словам, Россия прекрасно справляется с ограничительными мерами. В пример она привела закрытие Inditex и открытие магазинов с российскими названиями.
Ранее обозреватель Focus Габор Штейнгарт заявил, что президент России Владимир Путин смог с помощью западных санкций сделать российскую экономику сильнее.