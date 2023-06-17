FT: ЕЦБ видит риск для евро в случае использования прибыли от замороженных российских активов
- РИА Новости
В ЕЦБ отметили, что использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может привести к тому, что другие центральные банки «отвернутся» от евро.
Отмечается, что вероятность такого сценария особенно высока, если ЕС будет действовать в одностороннем порядке.
Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение российских активов в основных отраслях в юрисдикцию России.