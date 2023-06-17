FT: ЕЦБ видит риск для евро в случае использования прибыли от замороженных российских активов

Европейский центральный банк (ЕЦБ) предупреждает Еврокомиссию о том, что использование прибыли от замороженных российских активов может негативно отразиться на евро как мировой валюте, сообщает Financial Times со ссылкой на знакомые с ходом переговоров источники.

В ЕЦБ отметили, что использование доходов от процентных ставок по замороженным российским активам может привести к тому, что другие центральные банки «отвернутся» от евро.

Отмечается, что вероятность такого сценария особенно высока, если ЕС будет действовать в одностороннем порядке.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству в контакте с деловым сообществом ускорить возвращение российских активов в основных отраслях в юрисдикцию России.