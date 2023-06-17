Сенатор Пушков: Макрону следует самому повлиять на Киев, а не искать воздействия на Россию
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
«Есть куда более простой и доступный самому Макрону путь — повлиять на Украину», — сказал сенатор.
По словам Пушкова, это «гораздо проще», так как Киев полностью зависит от западной военной и финансовой помощи.
Ранее Макрон заявил, что Париж наращивает поставки боеприпасов и вооружений Киеву.
Также Макрон призвал Запад пересмотреть поддержку ВСУ в случае, если конфликт затянется.
Кроме того, сообщалось, что французский лидер и президент Украины Владимир Зеленский призвали к новым санкциям против России.