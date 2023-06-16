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Лавров назвал хамскими методы давления Запада на другие страны

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Глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу RT назвал хамскими методы давления Запада на другие страны.
Лавров назвал хамскими методы давления Запада на другие страны
  • Gettyimages.ru

По его словам, «англосаксы и иже с ними» оказывают давление на всех подряд, включая ближайших союзников России, в том числе на страны ОДКБ, арабские государства. 

«Методы, которыми пользуется Запад, — они… ну, я их называю хамскими. Другого слова не могу придумать. Вы понимаете, они же, когда заявляют о своих вот правилах, на которых должен основываться миропорядок, они же имеют в виду исключительно свой диктат. Колониальные инстинкты, жить за счёт других, не более того», — сказал Лавров.

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун, посетивший ПМЭФ, отвечая на вопрос, как страна реагирует на давление Запада и требования не сотрудничать с Россией, заявил, что «алжирцы родились свободными и будут свободными».

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